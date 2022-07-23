Съёмки спин-оффа «Правосудия» остановили из-за перестрелки на машинах

Во время съёмок продолжения сериала «Правосудие» на съёмочную площадку в Чикаго въехали две машины, пассажиры которых устроили перестрелку.
Никто из съёмочной группы физически не пострадал, а производство продолжения «Правосудия» остановили до понедельника. По информации Deadline, команда во время перестрелки упала на землю и спряталась, а актёр Тимоти Олифант, исполнитель главной роли, пытался укрыть помощника режиссёра от выстрелов.
Спин-офф «Правосудия» под названием «Правосудие: Первобытный город» (Justified: City Primeval) расскажет о маршале Рейлане Гивенсе. Спустя семь лет после событий оригинального сериала герой перебрался в Майами и пытается балансировать между работой и воспитанием дочери. Шоу получит восемь серий.
Сериал «Правосудие» вышел в 2010 году и получил шесть сезонов. Шоу рассказывает о маршале Рейлане Гивенсе, который в борьбе с преступниками использует методы XIX века. Из-за готовности на месте расправляться с убийцами он становится мишенью и для бандитов, и для начальства.
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