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Съёмки спин-оффа «Правосудия» остановили из-за перестрелки на машинах

Съёмки спин-оффа «Правосудия» остановили из-за перестрелки на машинах
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Во время съёмок продолжения сериала «Правосудие» на съёмочную площадку в Чикаго въехали две машины, пассажиры которых устроили перестрелку.

Никто из съёмочной группы физически не пострадал, а производство продолжения «Правосудия» остановили до понедельника. По информации Deadline, команда во время перестрелки упала на землю и спряталась, а актёр Тимоти Олифант, исполнитель главной роли, пытался укрыть помощника режиссёра от выстрелов.

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Спин-офф «Правосудия» под названием «Правосудие: Первобытный город» (Justified: City Primeval) расскажет о маршале Рейлане Гивенсе. Спустя семь лет после событий оригинального сериала герой перебрался в Майами и пытается балансировать между работой и воспитанием дочери. Шоу получит восемь серий.

Сериал «Правосудие» вышел в 2010 году и получил шесть сезонов. Шоу рассказывает о маршале Рейлане Гивенсе, который в борьбе с преступниками использует методы XIX века. Из-за готовности на месте расправляться с убийцами он становится мишенью и для бандитов, и для начальства.

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