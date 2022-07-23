Источник: компания IMAX тихо ушла из России
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Компания IMAX ушла с российского рынка, о чём сообщила бывший заместитель редактора отдела медиа «Коммерсанта» Анна Афанасьева. По информации её источников, сотрудников уволили ещё 1 июня.
Согласно отчёту IMAX за первый квартал 2022 года, в России ей должны почти $ 7 млн. Из-за этого компания создала резерв, чтобы покрыть задолженность по этому рынку. Это могло стать причиной ухода из РФ. Кроме этого, IMAX нечего показывать в стране из-за прекращения проката голливудских блокбастеров.
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По информации Афанасьевой, сотрудников компании в России сократили с 1 июня по соглашению сторон, но сама IMAX не сделала никаких заявлений. В стране у компании насчитывается около 50 залов, которые приносили в среднем 3% от её глобальных кассовых сборов в год.
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