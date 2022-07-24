Team Spirit сыграет в полуфинале Riyadh Masters по Dota 2

Российская команда Team Spirit победила в четвертьфинальном матче турнира Riyadh Masters 2022 в Саудовской Аравии. Матч против Royal Never Give Up из Китая закончился со счётом 2:1 — таким образом, пятёрка Ярослава Miposhka Найдёнова продолжит выступления в финальный день чемпионата.
В другом матче 1/4 финала PSG.LGD из Китая с таким же счётом обыграла европейский коллектив Nigma Galaxy. Уже завтра киберспортивное подразделение футбольного «ПСЖ» сразится с OG на стадии полуфинала — серия до двух побед начнётся в 14:00 по московскому времени.
В 17:00 состоится вторая 1/2 финала с участием Team Spirit и Team Secret, а после небольшого перерыва состоится финал турнира — чемпион получит кубок и призовые в размере $ 1,5 млн.
Riyadh Masters 2022 проходит в столице Саудовской Аравии с 20 по 24 июля. Призовой фонд чемпионата составляет $ 4 млн — это рекордная сумма для коммерческих соревнований по Dota 2.
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