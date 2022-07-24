Кевин Файги хочет видеть Райана Гослинга в киновселенной Marvel

Глава Marvel Studios Кевин Файги хочет видеть в киновселенной Райана Гослинга, звезду «Ла-Ла Ленда» и «Бегущего по лезвию 2049». В интервью MTV News на Comic-con 2022 он так же отметил, что поддерживает желание актёра сыграть Призрачного гонщика.

Если Райан хочет быть Призрачным гонщиком, то кто же ещё? Райан потрясающий, и я бы с удовольствием нашёл ему место в киновселенной Marvel.

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Ранее Гослинг рассказал тому же журналисту MTV News о желании сыграть Призрачного гонщика. Судя по реакции Файги, до появления актёра в киновселенной Marvel осталось недолго.

На Comic-Con 2022 компания Marvel рассказала о планах по развитию киновселенной. На презентации показали трейлер «Ваканды навсегда» и «Женщины-халка», которые выйдут в этом году, а также фильмы и сериалы пятой и шестой фаз.