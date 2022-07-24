Джоэла и Элли из The Last of Us добавят в Fortnite
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В королевскую битву Fortnite добавят облики Джолла и Элли из The Last of Us, о чём сообщил ведущий подкаста XboxEra Ник Бейкер.
По информации источников Бейкера, героев The Last of Us добавят в Fortnite для продвижения ремейка первой части, который выйдет 2 сентября. Когда именно Джоэл и Элли появятся в королевской битве, ведущий XboxEra не сообщил.
На днях создатели ремейка The Last of Us рассказали об особенностях обновлённой версии для PS5. Среди них появятся обновлённые анимации и искусственный интеллект, разрешение 4K и 60 FPS. Многие фанаты же остались недовольны увиденным.
Ремейк The Last of Us выйдет 2 сентября на PS5. Создатели игры обещают выпустить игру на ПК вскоре после релиза на консоли.
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