Источник: Ubisoft скоро закроет спортивную Roller Champions. Игре всего два месяца

Компания Ubisoft скоро закроет очередную провальную онлайн-игру Roller Champions, которая вышла два месяца назад. Об этом рассказал журналист Джефф Грабб на подкасте XboxEra со ссылкой на источник.

По информации Грабба, Roller Champions отменят после завершения третьего сезона. Это должно случиться осенью 2022 года.

Если информация подтвердится, то решение могли принять из-за низкой популярности аркады. Ubisoft не делится количеством игроков онлайн, но на Twitch за Roller Champions наблюдает чуть больше ста человек. Ранее компания отметила, что внимания к спортивной игре больше, чем было к отменённой королевской битве Hyper Scape.

В Roller Champions игроки соревнуются в командах по три человека, которым нужно поймать мяч и наворачивать с ним круги на роликах. В какой-то момент появятся ворота, куда его необходимо забросить. Спортивная аркада доступна бесплатно на ПК и консолях.