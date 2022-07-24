FunPlus Phoenix с двумя россиянами выиграла VALORANT Masters в Копенгагене
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Европейский коллектив FunPlus Phoenix стал чемпионом VALORANT Champions Tour 2022: Stage 2 Masters по командному шутеру от Riot Games. В финальном матче турнира в столице Дании «фениксы» переиграли Paper Rex из Индонезии со счётом 3:2 по картам (13:3, 7:13, 13:7, 7:13, 13:9).
В основном составе FunPlus Phoenix выступают два россиянина, Андрей Shao Кипрский и Дми́трий SUYGETSU Илюшин, а также украинский капитан Кирилл ANGE1 Карасёв. За победу игроки получат $ 200 тыс. призовых.
Второй и последний турнир серии VALORANT Masters этого сезона проходил в Копенгагене с 10 по 24 июля, общий призовой фонд составил $ 650 тыс. Следующим крупным ивентом по Valorant станет чемпионат мира — он состоится в Стамбуле в сентябре.
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