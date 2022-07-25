Илон Маск назвал обвинения в романе с женой соучредителя Google чушью

Вокруг Илона Маска кипят новые страсти. Издание The Wall Street Journal опубликовало материал, посвящённый миллиардеру. В нём сообщается, что давняя дружба Макса и главы соучредителя Google Сергея Брина прервалась из-за романа главы Tesla с женой Брина.
Источники издания сообщили, что роман между Маском Николь Шанахан был осенью 2021 года. Об этом узнал Брин и подал на развод с супругой, также он прекратил дружеские отношения с Маском. На всю эту ситуацию отреагировал сам Маск и назвал историю полной чушью. По словам миллиардера, они с Сергеем прошлой ночью были вместе на вечеринке.
Это полная чушь. Мы с Сергеем были вместе прошлой ночью на вечеринке. Я видел Николь только дважды за три года, и оба раза в окружении множества людей. Между нами не было романтики.
Также Илон Маск обратился к WSJ. Он отметил, что это издание постоянно выпускает материалы про него и Tesla, притом чаще всего оно обвиняет миллиардера без оснований.
WSJ выпустило столько статей про меня и Tesla, что я сбился со счёта. Стыдно им должно быть, честное слово. Однажды они написали статью о том, что меня хочет арестовать ФБР. Я позвонил в ФБР и узнал, в чём дело. Выяснилось, что материал WSJ был чепухой.
На слова Маска WSJ пока никак не отреагировало.
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