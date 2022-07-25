Видео: как культовая Bully выглядела бы в 2022 году

Энтузиасты с канала TeaserPlay продолжают радовать фанатов своими работами. Команда показывает, как бы выглядели различные старые игры в современности.
Свежее видео позволяет взглянуть на известную игру Rockstar Games под названием Bully. Энтузиасты продемонстрировали проект на движке Unreal Engine 5 с технологиями Lumen и Nanite. Для создания лиц использовалась технология Metahuman, а еще в проекте есть трассировка лучей.
В ролике можно увидеть, как главный герой Джимми Хопкинс ходит по школе, общается с персонажами и занимается разными активностями.
Также в TeaserPlay отметили, что с нетерпением ждут ремейк Bully от Rockstar, как и все остальные геймеры. Работу энтузиастов снова похвалили.
Bully — вышедшая в 2006 году экшен-адвенчура, которая позволяет взять на себя роль подростка Джимми Хопкинса с непростой судьбой. Фанаты уже давно ждут ремейк от Rockstar. Вокруг этого частенько всплывают разные слухи.
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