Видео: как культовая Bully выглядела бы в 2022 году

Энтузиасты с канала TeaserPlay продолжают радовать фанатов своими работами. Команда показывает, как бы выглядели различные старые игры в современности.

Свежее видео позволяет взглянуть на известную игру Rockstar Games под названием Bully. Энтузиасты продемонстрировали проект на движке Unreal Engine 5 с технологиями Lumen и Nanite. Для создания лиц использовалась технология Metahuman, а еще в проекте есть трассировка лучей.

В ролике можно увидеть, как главный герой Джимми Хопкинс ходит по школе, общается с персонажами и занимается разными активностями.

Также в TeaserPlay отметили, что с нетерпением ждут ремейк Bully от Rockstar, как и все остальные геймеры. Работу энтузиастов снова похвалили.

Bully — вышедшая в 2006 году экшен-адвенчура, которая позволяет взять на себя роль подростка Джимми Хопкинса с непростой судьбой. Фанаты уже давно ждут ремейк от Rockstar. Вокруг этого частенько всплывают разные слухи.