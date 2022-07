Создатель The Last of Us отверг появление Элли и Джоэла в Fortnite

Недавно появилась информация от ведущего подкаста XboxEra Ника Бейкера о том, что в королевскую битву Fortnite добавят Джоэла и Элли из The Last of Us.

Якобы персонажей хотят ввести в проект ради продвижения ремейка The Last of Us, который сначала выйдет на PS5, а потом доберётся и до ПК. На информацию обратил внимание Нил Дракманн — соруководитель Naughty Dog и геймдизайнер двух частей The Last of Us. По его словам, информация ложная.

Я люблю Fortnite, но никаких планов на это нет. Ложный слух.

В Fortnite уже проходили коллаборации с God of War и Uncharted. Некоторые думают, что Дракманн лично отверг слухи, потому что не захотел раньше времени раскрывать все карты, но геймдизайнер может говорить и вполне серьёзно.