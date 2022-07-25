В Россию поставляют всё больше клавиатур и ноутбуков без русской раскладки

Из-за параллельного импорта всё больше ноутбуков и клавиатур поставляются в РФ без русской раскладки. Тенденция наметилась из-за параллельного импорта, который позволяет ввозить устройства из других стран, хотя изначально эти товары не планировались для российского рынка. Эксперты считают, что к концу 2022 года их доля достигнет 10%. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.
По словам собеседника “Ъ” в правительстве, нехватка клавиатур с русской раскладкой влияет и на исполнение ряда госконтрактов.
Реализация уже заключённых контрактов по поставке в ведомства автоматизированных рабочих мест идёт с проблемами. По условиям тендера подрядчик не может поставить АРМ без клавиатуры, с английской раскладкой — тоже не может. Поставщики теперь ищут способы докупить клавиатуры с русской раскладкой.
На фоне этой ситуации растёт спрос на сервисы, которые занимаются гравировкой клавиатур. Собеседники издания отмечают, что стоимость подобной услуги обычно составляет полторы или две тысячи рублей, но в некоторых случаях надо полностью вынимать клавиши, что может привести к прекращению гарантии.
Российские ритейлеры заявили о готовности самостоятельно наносить гравировку, но как именно они это будут делать, пока неизвестно. По данным источника, у них есть несколько вариантов: нанесение гравировки до продажи покупателю, после продажи в виде бесплатной услуги или поставка наклеек с русскими буквами в комплекте. При этом гарантийные условия магазин обязуется соблюдать в любом случае.
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