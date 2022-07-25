«Мой путь в моей команде окончен». Из PuckChamp по Dota 2 ушли три игрока и тренер

Российский киберспортсмен Андрей Dukalis Куропаткин сообщил, что состав команды PuckChamp по Dota 2 будет серьёзно изменён перед квалификациями к The International 2022. Игрок уже покинул созданный им коллектив, а чуть ранее из ростера исключили ещё двух игроков и главного тренера Станислава чикиряу Яросевича.

Мой путь в моей команде окончен — уже два дня как меня кикнули. Для меня в этом нет ничего обидного, так это уже давно не та команда, которая заняла второе место на Dota Pro Circuit зимой. Чикиряу был кикнут еще до начала последнего сезона без моего ведома, потом убрали Astral, а под конец ещё и krylat. Вот теперь и моя очередь пришла. Что ж, время покажет, кто был прав, а кто виноват.

Клуб PuckChamp в ответ выпустил заявление, в котором отметил, что команда изжила себя в прежнем виде — а все шансы, которые коллектив себе давал, не принесли результаты. При этом организация официально не сообщила о том, какие конкретно игроки покинули состав по Dota 2: о заменах PuckChamp пообещала сообщить в ближайшее время.

Состав PuckChamp на сайте регистрации команд: