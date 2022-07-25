Аналитик Team Spirit о Riyadh Masters: считаю результат достойным

Тренер-аналитик российской команды Team Spirit по Dota 2 Виталий Sword_Art Петкин прокомментировал результат коллектива на Riyadh Masters 2022 в Саудовской Аравии.

По мнению специалиста, выход в финал чемпионата с призовым фондом $ 4 млн можно считать хорошим итогом турнира, хотя не всё задуманное удалось реализовать в играх.

Немного не дожали. PSG.LGD сейчас в лучшей форме, показали хорошие игры. В любом случае, считаю результат достойным. Команда отлично поработала, хоть и не всё получалось.

Вчера вечером Team Spirit уступила китайской PSG.LGD в финале Riyadh Masters 2022 — матч завершился со счётом 0:2. За победу на турнире в Эр-Рияде коллектив из Поднебесной получит $ 1,5 млн, российская команда заработала вдвое меньше.