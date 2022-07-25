Против Twitch в России хотят завести антимонопольное дело

В последнее время положение Twitch в России действительно плачевное. Не так давно площадку обязали помечать нарушителем законов страны, а теперь против платформы хотят возбудить антимонопольное дело.

Инициатором выступила организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ). Она попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) привлечь Twitch к ответственности за приостановку выплатам российским стримерам. Также в РОЦИТ считают, что платформа пользуется в России доминирующим положением, а из-за этого происходит злоупотребление.

Мы обоснованно считаем, что действия владельца сервиса наносят экономический ущерб неопределенному кругу стримеров, а также ограничивают конкурентоспособность российских стримеров. Практики компании Twitch содержат признаки запрещённого законодательством о защите конкуренции злоупотребления доминирующим положением.

В Twitch есть правило, запрещающее проводить прямые трансляции на других площадках. По мнению РОЦИТ, этот фактор не позволяет стримерам осуществлять плавный переход в другие места.