Против Twitch в России хотят завести антимонопольное дело
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В последнее время положение Twitch в России действительно плачевное. Не так давно площадку обязали помечать нарушителем законов страны, а теперь против платформы хотят возбудить антимонопольное дело.
Инициатором выступила организация «Центр Интернет-технологий» (РОЦИТ). Она попросила Федеральную антимонопольную службу (ФАС) привлечь Twitch к ответственности за приостановку выплатам российским стримерам. Также в РОЦИТ считают, что платформа пользуется в России доминирующим положением, а из-за этого происходит злоупотребление.
Мы обоснованно считаем, что действия владельца сервиса наносят экономический ущерб неопределенному кругу стримеров, а также ограничивают конкурентоспособность российских стримеров. Практики компании Twitch содержат признаки запрещённого законодательством о защите конкуренции злоупотребления доминирующим положением.
В Twitch есть правило, запрещающее проводить прямые трансляции на других площадках. По мнению РОЦИТ, этот фактор не позволяет стримерам осуществлять плавный переход в другие места.
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