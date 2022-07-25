Российские хакеры взломали ремастеры Starcraft и Warcraft 3. На очереди — ремейк Diablo 2
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Группа отечественных программистов под названием Blizzless взломала сразу два проекта Blizzard: провальную Warcraft 3: Reforged и StarCraft: Remastered. Теперь в них можно играть без подключения к интернету. Следующему взлому, судя по всему, подвергнется Diablo 2: Resurrected.
Редакция «Чемпионата» осуждает пиратство.
Сами разработчики также планируют добавить альтернативные сервера для возможности пользоваться приобретенными продуктами без ограничений, без сбора персональных данных (телеметрии) и после прекращения их поддержки.
Авторы отмечают, что решили заняться взломом проектов из-за наплевательского отношения Blizzard к своей аудитории: компания подаёт в суд на создателей модификаций и может легко закрыть доступ к продуктам для россиян.
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