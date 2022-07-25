Галадриэль, гномы и орк на свежих кадрах сериала по «Властелину колец»
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Издание Total Film опубликовало несколько эксклюзивных кадров из сериала «Властелин Колец: Кольца власти». На них можно увидеть орка и различных персонажей, включая молодую Галадриэль, которую можно знать по трилогии «Властелин Колец» Питера Джексона
Также на кадрах промелькнула и съёмочная группа, которая работала с актёрами. Всего опубликовали пять фотографий.
Действие сериала разворачивается за тысячи лет до событий «Хоббита» и «Властелина колец» Толкина. Шоу перенесёт зрителей в эпоху, когда создавались великие державы, а могучие герои подвергались сложнейшим испытаниям.
Сериал стартует 2 сентября на сервисе Amazon Prime. В первом сезоне будет восемь серий, а всего планируется пять сезонов. Недавно показали полноценный трейлер шоу.
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