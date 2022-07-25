The Callisto Protocol больше нельзя купить по низкой цене в России

В начале июля в Epic Games Store открылись предзаказы хоррора The Callisto Protocol. Стандартное издание можно было купить за 1,3 тыс. рублей, а расширенное продавалось за 1,7 тыс. рублей.
В сети обратили внимание, что проект больше нельзя купить в российском Epic Games Store. При открытии страницы хоррора на месте цены пишется, что она скоро появится. Если посмотреть другие издания, то цена в них отображается в евро.
Те, кто успел приобрести тайтл в Epic Games Store, скорее всего, получат к нему доступ. Вряд ли разработчики станут отбирать игру и возвращать за неё деньги принудительно. Сама Epic Games и авторы The Callisto Protocol ситуацию не комментируют.
Примечательно, что в Steam игру всё ещё можно купить даже пользователям из России. Правда, цена тайтла на площадке Valve составляет более 3,6 тыс. за стандартное издание. Возможно, дело в том, что в Epic Games Store сохранилась старая цена до её повышения, поэтому на время продажи игры на площадке приостановили.
Релиз тайтла состоится 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.
- 25 июля 2022
-
15:17
-
15:08
-
14:36
-
14:20
-
13:56
-
13:45
-
13:26
-
13:21
-
13:15
-
12:55
-
12:40
-
12:35
-
11:52
-
11:04
-
10:34
-
09:55
-
00:02
- 24 июля 2022
-
23:50
-
22:47
-
19:19
-
18:57
-
18:26
-
17:54
-
17:03
-
16:20
-
15:26
-
13:59
-
11:08
-
04:02
-
00:57
- 23 июля 2022
-
18:56
-
18:14
-
17:00
-
16:13
-
15:17