The Callisto Protocol больше нельзя купить по низкой цене в России

В начале июля в Epic Games Store открылись предзаказы хоррора The Callisto Protocol. Стандартное издание можно было купить за 1,3 тыс. рублей, а расширенное продавалось за 1,7 тыс. рублей.

В сети обратили внимание, что проект больше нельзя купить в российском Epic Games Store. При открытии страницы хоррора на месте цены пишется, что она скоро появится. Если посмотреть другие издания, то цена в них отображается в евро.

Те, кто успел приобрести тайтл в Epic Games Store, скорее всего, получат к нему доступ. Вряд ли разработчики станут отбирать игру и возвращать за неё деньги принудительно. Сама Epic Games и авторы The Callisto Protocol ситуацию не комментируют.

Примечательно, что в Steam игру всё ещё можно купить даже пользователям из России. Правда, цена тайтла на площадке Valve составляет более 3,6 тыс. за стандартное издание. Возможно, дело в том, что в Epic Games Store сохранилась старая цена до её повышения, поэтому на время продажи игры на площадке приостановили.

Релиз тайтла состоится 2 декабря на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.