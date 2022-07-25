Как живой! Умельцы создали реалистичную цифровую копию Киану Ривза

Авторы канала NotFace VideoStudio опубликовали видео, в котором показали цифровую копию Киану Ривза. Моделька получилась настолько реалистичной, что её можно легко спутать с настящим актёром.

На протяжении этого короткого видео модель Киану Ривза крутит головой, шевелит губами и глазами. Модель удалось создать благодаря инструменту Metahuman, которое позволяет создавать реалистичных персонажей на основе облачных вычислений. Широко Metahuman используется на новом движке Unreal Engine 5.

Ещё в разработке задействовали недавнюю функцию Mesh to MetaHuman, а саму 3D-модель доработали с помощью приложения для создания дипфейков DeepFaceLab.

На канале NotFace VideoStudio можно найти и другие работы с дипфейком.