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Как живой! Умельцы создали реалистичную цифровую копию Киану Ривза

Как живой! Умельцы создали реалистичную цифровую копию Киану Ривза
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Авторы канала NotFace VideoStudio опубликовали видео, в котором показали цифровую копию Киану Ривза. Моделька получилась настолько реалистичной, что её можно легко спутать с настящим актёром.

На протяжении этого короткого видео модель Киану Ривза крутит головой, шевелит губами и глазами. Модель удалось создать благодаря инструменту Metahuman, которое позволяет создавать реалистичных персонажей на основе облачных вычислений. Широко Metahuman используется на новом движке Unreal Engine 5.

Ещё в разработке задействовали недавнюю функцию Mesh to MetaHuman, а саму 3D-модель доработали с помощью приложения для создания дипфейков DeepFaceLab.

На канале NotFace VideoStudio можно найти и другие работы с дипфейком.

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