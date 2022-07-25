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Исследование: зрителям из США сложнее всего понимать акцент Тома Харди

Исследование: зрителям из США сложнее всего понимать акцент Тома Харди
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Издание Preply провело исследование среди жителей США. В опросе поучаствовали 1200 американских зрителей, половина из которых призналась, что часто смотрит фильмы и сериалы с субтитрами, потому что им сложно разобрать речь актёров.

Многие опрошенные заявили, что раньше диалоги в фильмах звучали громче и чётче, чем сейчас. Другие отметили, что многие современные актёры разговаривают со сложными для восприятия акцентами, из-за чего даже носителям языка приходится посматривать на субтитры. Самым сложными для восприятия зрители назвали акцент Тома Харди, а сериал — «Острые козырьки», в котором английская звезда как раз и снималась.

Каких актёров сложнее всего понимать зрителям из США

  1. Том Харди
  2. София Вергара
  3. Арнольд Шварценеггер
  4. Шон Коннери
  5. Джонни Депп
  6. Джеки Чан
  7. Оззи Осборн
  8. Бенедикт Камбербэтч
  9. Майкл Кейн
  10. Джеймс Макэвой

В каких сериалах зрителям из США сложнее всего расслышать речь актёров

  1. «Острые козырьки»
  2. «Девчонки из Дерри»
  3. «Игра престолов»
  4. «Чужестранка»
  5. «Аббатство Даунтон»
  6. «Бриджертоны»
  7. «Игра в кальмара»
  8. «Нарко»
  9. «Озарк»
  10. «Бумажный дом»
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