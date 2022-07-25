Исследование: зрителям из США сложнее всего понимать акцент Тома Харди

Издание Preply провело исследование среди жителей США. В опросе поучаствовали 1200 американских зрителей, половина из которых призналась, что часто смотрит фильмы и сериалы с субтитрами, потому что им сложно разобрать речь актёров.

Многие опрошенные заявили, что раньше диалоги в фильмах звучали громче и чётче, чем сейчас. Другие отметили, что многие современные актёры разговаривают со сложными для восприятия акцентами, из-за чего даже носителям языка приходится посматривать на субтитры. Самым сложными для восприятия зрители назвали акцент Тома Харди, а сериал — «Острые козырьки», в котором английская звезда как раз и снималась.

Каких актёров сложнее всего понимать зрителям из США

Том Харди София Вергара Арнольд Шварценеггер Шон Коннери Джонни Депп Джеки Чан Оззи Осборн Бенедикт Камбербэтч Майкл Кейн Джеймс Макэвой

В каких сериалах зрителям из США сложнее всего расслышать речь актёров