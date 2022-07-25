Исследование: зрителям из США сложнее всего понимать акцент Тома Харди
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Издание Preply провело исследование среди жителей США. В опросе поучаствовали 1200 американских зрителей, половина из которых призналась, что часто смотрит фильмы и сериалы с субтитрами, потому что им сложно разобрать речь актёров.
Многие опрошенные заявили, что раньше диалоги в фильмах звучали громче и чётче, чем сейчас. Другие отметили, что многие современные актёры разговаривают со сложными для восприятия акцентами, из-за чего даже носителям языка приходится посматривать на субтитры. Самым сложными для восприятия зрители назвали акцент Тома Харди, а сериал — «Острые козырьки», в котором английская звезда как раз и снималась.
Каких актёров сложнее всего понимать зрителям из США
- Том Харди
- София Вергара
- Арнольд Шварценеггер
- Шон Коннери
- Джонни Депп
- Джеки Чан
- Оззи Осборн
- Бенедикт Камбербэтч
- Майкл Кейн
- Джеймс Макэвой
В каких сериалах зрителям из США сложнее всего расслышать речь актёров
- «Острые козырьки»
- «Девчонки из Дерри»
- «Игра престолов»
- «Чужестранка»
- «Аббатство Даунтон»
- «Бриджертоны»
- «Игра в кальмара»
- «Нарко»
- «Озарк»
- «Бумажный дом»
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