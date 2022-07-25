В Госдуме хотят ввести общественные советы для отбора фильмов в прокат РФ

Замглавы парламентского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Бурляев заявил, что в Госдуме идёт разработка законопроекта об общественных советах на телевидении, в театре и кино. Об этом сообщает «Интерфакс».

Депутат отметил, что в общественные советы войдут «люди, реально признанные обществом как профессионалы в своём деле, отцы и матери, которые думают о том, каким будет следующее поколение». Одной из их задач будет регулирование отбора фильмов для российского проката с учётом ограничений «пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений», которые могут ввести с новым законопроектом.

Бурляев считает допустимой и государственную цензуру, под которой он понимает «строгое суждение взыскательного критика». Законопроекты, по его мнению, призваны помочь не делать пороки в искусстве привлекательными для аудитории. Запрета на все фильмы с «нетрадиционными сексуальными отношениями» в случае принятия законопроектов не будет.

Конечно, нужно подходить разумно, и мы никогда не отменим глубокую драматургию Достоевского, Чехова, Островского, которые касались этих тем. Естественно, искусство должно их затрагивать, но художник обязан давать свою оценку тому, что он представляет, и не должен делать порок привлекательным, а именно облагораживание порока мы видим повсеместно в современном западном кино.

Ранее в России предложили запретить прокат фильмов с «нетрадиционными сексуальными отношениями». Авторы отметили, что с помощью нового закона можно будет решить проблему демографии и экономического роста в будущем.