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Horizon Forbidden West вновь вырвалась в лидеры розницы Британии

Horizon Forbidden West вновь вырвалась в лидеры розницы Британии
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Аналитическая компания GfK поделилась данными о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 18 по 24 июля. Как всегда, учитывались только физические копии.

В лидеры чарта вновь вырвалась Horizon Forbidden West, которая поднялась сразу на шесть строчек благодаря поставкам PS5. Вторую строчку занял спортивный симулятор Nintendo Switch Sports. Замкнул тройку прошлый лидер — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Также в топ-10 влетела новинка Live A Live — ролевой экшен, вышедший эксклюзивно для Nintendo Switch. Отметим и очередное возвращение GTA 5.

Британский чарт с 18 по 24 июля (позиция предыдущей недели):

  1. Horizon Forbidden West (7)
  2. Nintendo Switch Sports (4)
  3. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (1)
  4. Mario Kart 8 Deluxe (3)
  5. F1 22 (2)
  6. Live A Live (новинка)
  7. Minecraft для Switch (10)
  8. Animal Crossing: New Horizons (8)
  9. Pokemon Legends: Arceus (9)
  10. GTA 5 (15)
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