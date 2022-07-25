Horizon Forbidden West вновь вырвалась в лидеры розницы Британии

Аналитическая компания GfK поделилась данными о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 18 по 24 июля. Как всегда, учитывались только физические копии.

В лидеры чарта вновь вырвалась Horizon Forbidden West, которая поднялась сразу на шесть строчек благодаря поставкам PS5. Вторую строчку занял спортивный симулятор Nintendo Switch Sports. Замкнул тройку прошлый лидер — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

Также в топ-10 влетела новинка Live A Live — ролевой экшен, вышедший эксклюзивно для Nintendo Switch. Отметим и очередное возвращение GTA 5.

Британский чарт с 18 по 24 июля (позиция предыдущей недели):