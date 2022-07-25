Horizon Forbidden West вновь вырвалась в лидеры розницы Британии
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Аналитическая компания GfK поделилась данными о продажах видеоигр в рознице Британии в период с 18 по 24 июля. Как всегда, учитывались только физические копии.
В лидеры чарта вновь вырвалась Horizon Forbidden West, которая поднялась сразу на шесть строчек благодаря поставкам PS5. Вторую строчку занял спортивный симулятор Nintendo Switch Sports. Замкнул тройку прошлый лидер — LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.
Также в топ-10 влетела новинка Live A Live — ролевой экшен, вышедший эксклюзивно для Nintendo Switch. Отметим и очередное возвращение GTA 5.
Британский чарт с 18 по 24 июля (позиция предыдущей недели):
- Horizon Forbidden West (7)
- Nintendo Switch Sports (4)
- LEGO Star Wars: The Skywalker Saga (1)
- Mario Kart 8 Deluxe (3)
- F1 22 (2)
- Live A Live (новинка)
- Minecraft для Switch (10)
- Animal Crossing: New Horizons (8)
- Pokemon Legends: Arceus (9)
- GTA 5 (15)
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