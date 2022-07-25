«Ювентус» возвращается! Клуб стал эксклюзивом FIFA 23 и будущих EA Sports FC

Компания Electronic Arts объявила об эксклюзивном сотрудничестве с футбольным клубом «Ювентус». Теперь логотип, форма и стадион команды появятся в FIFA 23 и будущих EA Sports FC в рамках «многолетнего» контракта.
Эксклюзивное соглашение означает, что атрибутика «Ювентуса» не появится в других футбольных симуляторах вроде eFootball. Ранее Konami объявила о прекращении сотрудничества с клубом, чем воспользовалась EA.
В честь сотрудничества EA выпустила ролик, в котором легенда клуба Клаудио Маркизио рассказывает о новой главе в истории «Ювентуса».
Клаудио Маркизио также появится в FIFA 23 в качестве героя FUT и получит специальную карточку для самых памятных футболистов. Кроме этого, нападающий «Ювентуса» Душан Влахович станет представителем футбольного симулятора.
FIFA 23 выйдет 30 сентября на ПК и консолях. Следующие футбольные симуляторы EA получат название EA Sports FC из-за прекращения сотрудничества с ФИФА.
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