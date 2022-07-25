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Японская V3 по LoL проиграла 35 матчей подряд, побив «рекорд» женской команды из России

Японская V3 по LoL проиграла 35 матчей подряд, побив «рекорд» женской команды из России
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Киберспортивная команда V3 Esports провела рекордную серию официальных матчей по League of Legends без побед — 35 матчей. В последний раз японский клуб праздновал победу 14 августа прошлого года, после чего вылетел из плей-офф региональной лиги LJL и поменял состав.

Изменения в межсезонье не принесли результата. Весенний сплит японского чемпионата V3 Esports завершила без побед, а в рамках летнего чемпионата у Дайто Washidai Сузуки и его партнёров уже 11 поражений в 11 матчах. Впереди у парней — ещё 10 встреч.

Предыдущее достижение принадлежало российскому клубу Vaevictis eSports. В 2019 году клуб решился на необычный эксперимент и заявил в Континентальную лигу СНГ женский состав. Команда проиграла все 34 матча (два сплита плюс кубок LCL Open) и попала в серию скандалов, после чего Vaevictis отказался от участия в чемпионате.

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