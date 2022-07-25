Дата выхода и новая героиня — в ролике сезона Hunted для Apex Legends

Создатели Apex Legends представили кинематографический ролик следующего сезона под названием Hunted. В нём раскрыли дату запуска и новую героиню, которую ранее авторы по ошибке показали в игре.

Новую героиню Vantage родила несправедливо осуждённая беглянка на ледяной планете Пагос. Из-за этого девушка с детства умеет выживать и приспосабливаться к тяжёлым условиям. Помогает ей в этом маленький компаньон Эхо и дальнобойная винтовка.

Как и предполагалось, сезон Hunted начнётся 9 августа, а с ним появится новая героиня и обновлённый каньон Кингс. Подробности создатели Apex Legends раскроют позже. Скорее всего, это случится 28 июля, когда представят релизный трейлер обновления.

Apex Legends доступна бесплатно на ПК и консолях. Недавно стало известно, что создатели королевской битвы работают над одиночной игрой в той же вселенной.