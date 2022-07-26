В сериале по «Властелину колец» не делали акцент на современной повестке

Один из шоураннеров «Властелина колец: Кольца власти» Патрик МакКей рассказал о подходе к созданию шоу. По его словам, авторы хотели сделать сериал, который будет вне времени и не устареет.

МакКей рассказал об этом в ответ на вопрос про современную повестку и как она повлияет на сериал. Судя по комментарию шоураннера, фанатам творчества Толкина переживать не о чем.

Толкин не комментировал исторические события и политику своего времени. Он создавал миф, который был вне времени и был применим всегда. При создании шоу мы разделяли это стремление. Мы не хотели адаптировать материал так, чтобы он стал устаревшим. Многое из того, что говорится в книгах, не устарело ни на день. Я думаю, когда люди увидят шоу, они почувствуют тоже самое.

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Также МакКей рассказал, что создатели планировали сделать сериал нелинейным. От этой идей отказались, потому что она не вызвала бы нужных эмоций у зрителей. Джон Д. Пэйн, второй шоураннер «Колец власти», отметил, что авторы старались максимально передать дух и чувства Второй эпохи.

Премьера «Властелина колец: Кольца власти» состоится 2 сентября в сервисе Amazon Prime. В первый сезон шоу войдёт восемь серий.