Киану Ривз хотел бы сыграть старого мудрого Бэтмена
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Киану Ривз дал интервью Extra TV. В нём он признался, что хотел бы сыграть Бэтмена для фильма или сериала. Его Тёмный рыцарь был бы мудрым и в возрасте.
Недавно актёр озвучил Бэтмена для анимационного фильма «Суперпитомцы». После этого Ривз захотел сыграть персонажа вживую. Также актёр отметил, что из Роберта Паттинсона в целом получится хороший Бэтмен.
Сейчас Бэтмена играет Паттинсон, у него отлично получается, правда. Может, у меня получится это сделать позже. Возможно, когда им понадобится Бэтмен в возрасте.
Неизвестно, сыграет ли Ривз когда-нибудь Бэтмена или это так и останется в мечтах актёра. Очевидно, что Warner Bros. может присмотреться к актёру, но пока в этом нет нужды. Да и к тому же в фильме «Флэш» зрелого Бэтмена сыграет Майкл Китон.
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