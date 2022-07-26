Геймерша даже на своей свадьбе сыграла в Genshin Impact

Пользовательница Reddit под ником The_Snuggly_Duckling опубликовала фотографию в свадебном платье. Примечательно, что на ней видно, как девушка через смартфон играет в Genshin Impact.

По словам самой девушки, свадьба слишком долго не начиналась, поэтому она решила поиграть в любимый проект и потратить конденсированную смолу. Само фото можно увидеть ниже.

В комментариях пользователи порадовались за геймершу и поздравили её с этим важным днём. Также в шутку отмечали, что Genshin Impact сильно затягивает, да настолько, что во время игры забываешь обо всём другом.

На все позитивные слова девушка отвечала тепло. Она благодарила каждого, кто оставил свой комментарий и пожелал ей удачи как в жизни, так и в игре.