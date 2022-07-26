Россия заняла второе место в мире по скачиванию VPN-сервисов

В марте–июле Россия занимала второе место в мире по количеству загрузок VPN-сервисов, уступив лишь Индии. В пятёрку также вошли США, Индонезия и Пакистан. Об этом сообщает РБК со ссылкой на статистику сервиса AppMagic.

В июле 2022 года VPN-сервисы в России скачали более 12 млн раз. Согласно данным Google Trends, пики популярности запросов со словом VPN пришлись в России на 13–19 марта, затем на 29 мая – 4 июня и 17–23 июля. Больше всего VPN искали пользователи из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Калининградской и Ярославской областей.

По словам главы АНО «Цифровая культура» Ивана Бегтина, Россия удерживает второе место в мире по числу скачиваний как из-за усиления блокировок, так и из-за блокировки самих VPN-сервисов. «Сейчас все обычно держат у себя три-четыре сервиса. Кроме платных или бесплатных сервисов, также используют серверы, арендованные в другой стране».