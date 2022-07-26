В России резко вырос спрос на тамагочи и «Тетрис»
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Продажи игрушек тамагочи за первое полугодие 2022 года выросли в четыре раза, «Тетрисов» — на 54% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Wildberries.
Штучные продажи «Тетрисов» в России за лето 2022 года выросли и на Ozon — на 83%. А показатели тамагочи за то же время увеличились в четыре раза год к году. Представители магазинов заявляют, что интерес к таким устройствам связан с простотой освоения, доступной ценой, а также ностальгией по своим первым играм.
К тому же, как отметили в пресс-службе Wildberries, подобные гаджеты россияне покупают не только для детей, но и для собственного пользования, чтобы предаться ностальгии и вспомнить беззаботное детство.
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