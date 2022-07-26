В России обвалился спрос на компьютеры и ноутбуки
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В России значительно сократился спрос на компьютерную технику: во втором квартале 2022 года было реализовано 528 тыс. ПК и ноутбуков на 33 млрд рублей. Это на 40 и 45% меньше, чем в первом квартале, подсчитал для издания «Известия» один из игроков рынка.
Согласно оценке МТС, в апреле–июне в России было продано на 15% меньше ноутбуков, чем за аналогичный период 2021 года. По мнению экспертов, опрошенных изданием, снижение продаж персональных компьютеров обусловлено дефицитом устройств, сокращением покупательной способности россиян и желанием сэкономить.
При этом цены на компьютерную технику и смартфоны всё ещё держатся на достаточно низком уровне. А некоторые позиции по стоимости и вовсе вернулись к уровню начала года.
Новость по темеЦены на компьютеры и смартфоны упали до уровня начала года
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