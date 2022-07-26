Над Dota 2 и Steam начала работать девушка. Геймеры отреагировали резкой критикой

Ведущая англоязычной студии на The International 2021 Касуми Sumichu Йоги сообщила, что стала полноценным сотрудником Valve. Девушка будет работать над магазином Steam и киберспортивными событиями по Dota 2.

В соцсетях и на форумах эта новость вызвала негативную реакцию игроков. Многие болельщики посчитали её опыт в роли хоста The International неудачным и теперь удивлены, как девушка планирует организовывать турниры по игре, в которой совершенно не разбирается.

Кроме того, выяснилось, что Sumichu уже с осени 2021 года работала над организацией сезона Dota Pro Circuit, совмещая это с другой занятостью. С одной стороны, игроки в Dota 2 удивлены тем, что Valve взвалила такую ответственность на сотрудника, который лишь частично работал в компании. С другой — фанаты припомнили, что Касуми не смогла провести зимний мэйджор и успела сделать множество других ошибок.

Ранее Касуми Sumichu Йоги работала в студии Bandai Namco (в том числе курировала Tekken 7), а также занимала пост руководителя по маркетингу в Games Done Quick — проекте по скоростному прохождению игр.