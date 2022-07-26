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Похоже, ПК-версия Returnal получит полную поддержку Steam Deck

Похоже, ПК-версия Returnal получит полную поддержку Steam Deck
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В мае в базе данных Steam нашли Returnal — нынешний эксклюзив PS5, разработанный студией Housemarque. Более того, проект до сих пор находится в базе под кодовым названием Oregon, но недавно на странице тайтла появилась интересная деталь.

В сети обратили внимание, что в базе Steam появилось упоминание раскладки Steam Deck — портативного ПК, разработанного Valve. Похоже, в данный момент Returnal тестируют и для Steam Deck. Не стоит исключать, что проект выпустят одновременно на обычных ПК и устройстве Valve.

Про выход Returnal на ПК пока не говорили ни разработчики, ни Sony, ни сама Valve. В любом случае стоит дождаться официальной информации.

Returnal доступна на PS5 и рассказывает историю Селены, которая застряла во временной петле на живой планете Атропос.

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