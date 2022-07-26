3 ТБ, мощное охлаждение и защита. Умельцы создали идеальный Steam Deck

Специалисты с канала Linus Tech Tips показали прокачанную версию портативного ПК Steam Deck. К нему подключили SSD на 2 ТБ, мощное охлаждение, защиту и электромагнитные стики.
Умельцы отсоединили стандартные стики и подключили электромагнитные. Они не дрейфуют, то есть не срабатывают без нажатия, и обладают меньшей мёртвой зоной. Из-за неё при отклонении стика устройство не реагирует.
Также специалисты улучшили систему охлаждения с помощью большого радиатора и добавили экспериментальный SSD на 2 ТБ, что в сумме дало 3 ТБ. Благодаря внешнему аккумулятору удалось повысить время работы, а экран защищает закалённое стекло.
В итоге ультимативный Steam Deck получился не самым изящным, но стал более защищённым и тихим, а играть теперь можно куда дольше без зарядки.
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