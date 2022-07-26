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«Я вдохновляюсь историей». Джордж Мартин — о плохом отношении к женщинам Вестероса из «Игры престолов»

«Я вдохновляюсь историей». Джордж Мартин — о плохом отношении к женщинам Вестероса
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«Игру престолов» очень часто критикуют за плохое отношение к женщинам. Женский род в мире Вестероса находится на втором плане, а в недавнем трейлере «Дома дракона», приквела культового сериала, звучит фраза «Женщина не унаследует Железный трон, таков порядок вещей».

На Comic Con автор вселенной Джордж Мартин решил высказаться в своё оправдание. По его словам, все события в его книгах, затем перенесённые на экраны, вдохновлены реальной историей Средневековья.

Я вдохновляюсь историей и беру элементы из неё, выкручивая их на максимум. Как многие верно подметили, «Игра престолов» отчасти вдохновлена Войной роз, а «Дом дракона» — более ранним периодом истории. Я не думаю, что Вестерос более женоненавистнический, чем реальная жизнь и то, что мы называем историей.

«Дом дракона» расскажет о противостоянии внутри семьи Таргариенов, которое случилось за 200 лет до «Игры престолов». Сериал стартует на HBO Max 21 августа, в России шоу можно будет посмотреть на «Амедиатеке» уже на следующий день после премьеры в США.

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