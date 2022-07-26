Вслед за Warcraft 3 и StarCraft хакеры из России взломали ремейк Diablo 2
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Вчера мы сообщили о том, что группа хакеров из России под названием Blizzless взломала две игры Blizzard: провальную Warcraft 3: Reforged и StarCraft: Remastered. Следующим тайтлом должен был стать ремейк Diablo 2, и это случилось.
Группа объявила о взломе Diablo 2: Resurrected. На Reddit развернулось обсуждение. Судя по комментариям, пиратская версия действительно работает без проблем. Подключение к интернету для ремейка Diablo 2 не требуется.
Редакция «Чемпионата» против пиратства.
Ранее команда заявляла, что решила взламывать проекты Blizzard из-за наплевательского отношения компании к собственной аудитории.
Diablo 2: Resurrected вышла в сентябре 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.
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