Вслед за Warcraft 3 и StarCraft хакеры из России взломали ремейк Diablo 2

Вчера мы сообщили о том, что группа хакеров из России под названием Blizzless взломала две игры Blizzard: провальную Warcraft 3: Reforged и StarCraft: Remastered. Следующим тайтлом должен был стать ремейк Diablo 2, и это случилось.

Группа объявила о взломе Diablo 2: Resurrected. На Reddit развернулось обсуждение. Судя по комментариям, пиратская версия действительно работает без проблем. Подключение к интернету для ремейка Diablo 2 не требуется.

Редакция «Чемпионата» против пиратства.

Ранее команда заявляла, что решила взламывать проекты Blizzard из-за наплевательского отношения компании к собственной аудитории.

Diablo 2: Resurrected вышла в сентябре 2021 года на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch.