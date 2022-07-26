В World of Warships бесплатно раздают сразу три корабля

Разработчики World of Warships запустили раздачу дополнения «Да здравствует король» для Steam. В расширение входит сразу три корабля:

эсминец III-го уровня Valkyrie с командиром с тремя очками навыков;

с командиром с тремя очками навыков; крейсер III-го уровня Caledon с командиром с тремя очками навыков;

с командиром с тремя очками навыков; линкор III-го уровня Bellerophon с командиром с тремя очками навыков.

Если вдруг у пользователя уже есть один или несколько таких кораблей, он получит компенсацию за них в кредитах. За Valkyrie — 144 375 кредитов, Caledon — 150 675, Bellerophon — 207 900.

Забрать дополнение можно на странице игры в Steam. При этом содержимое наборов можно получить только для игроков на площадке Valve — другие аккаунты не подойдут. Акция продлится до 1 августа, 20:00 мск.