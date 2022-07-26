Бумыч рассказал о поиске новой команды и экспериментах в музыке

Российский киберспортсмен Кирилл BoombI4 Михайлов поделился информацией о своём текущем состоянии. В личном телеграм-канале он поразмышлял о продолжении карьеры в CS:GO и развитии в творческом плане.
Кирилл отметил, что прошёл один из сложнейших этапов в жизни и теперь смог определить цели и задачи для себя и для будущей команды.
Хорошим началом новой истории без NAVI для меня, безусловно, стала бы команда из Европы. Какая именно и что с этим будет, увидим позже.
Бумыч также рассказал, что поддержка людей после его ухода из Natus Vincere и развода с женой вдохновила его на творчество — при этом встречи с топовыми музыкантами не помешают его профессиональной карьере.
Это никак не мешает тренировкам, персональной игре и анализу игр потенциальных соперников. Я с удовольствием играю, изучаю и тренирую то, чего мне не хватает. Но камон, о моей истории люди книги могут писать, а пару слов под бит накидать для кайфа — почему нет?
В мае киберспортивный клуб NAVI исключил Кирилла BoombI4 Михайлова из активного ростера по CS:GO в связи с «репутационными рисками». Вскоре после этого киберспортсмен развёлся с женой Ликой, которая позже обвинила его в харассменте и употреблении запрещённых веществ.
- 26 июля 2022
-
17:25
-
16:50
-
16:45
-
16:40
-
16:32
-
16:04
-
15:49
-
15:47
-
15:05
-
15:03
-
14:53
-
14:33
-
14:30
-
14:12
-
14:06
-
13:58
-
13:40
-
13:22
-
13:13
-
12:48
-
12:35
-
11:39
-
10:53
-
10:17
-
09:40
-
00:00
- 25 июля 2022
-
23:18
-
22:26
-
21:32
-
20:40
-
20:35
-
20:27
-
19:55
-
19:46
-
19:30