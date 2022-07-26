Бумыч рассказал о поиске новой команды и экспериментах в музыке

Российский киберспортсмен Кирилл BoombI4 Михайлов поделился информацией о своём текущем состоянии. В личном телеграм-канале он поразмышлял о продолжении карьеры в CS:GO и развитии в творческом плане.

Кирилл отметил, что прошёл один из сложнейших этапов в жизни и теперь смог определить цели и задачи для себя и для будущей команды.

Хорошим началом новой истории без NAVI для меня, безусловно, стала бы команда из Европы. Какая именно и что с этим будет, увидим позже.

Бумыч также рассказал, что поддержка людей после его ухода из Natus Vincere и развода с женой вдохновила его на творчество — при этом встречи с топовыми музыкантами не помешают его профессиональной карьере.

Это никак не мешает тренировкам, персональной игре и анализу игр потенциальных соперников. Я с удовольствием играю, изучаю и тренирую то, чего мне не хватает. Но камон, о моей истории люди книги могут писать, а пару слов под бит накидать для кайфа — почему нет?

В мае киберспортивный клуб NAVI исключил Кирилла BoombI4 Михайлова из активного ростера по CS:GO в связи с «репутационными рисками». Вскоре после этого киберспортсмен развёлся с женой Ликой, которая позже обвинила его в харассменте и употреблении запрещённых веществ.