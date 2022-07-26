Онлайн в Dark Souls на ПК могут вернуть уже скоро

Создатели Dark Souls спустя несколько месяцев молчания выпустили патч для третьей части. Фанаты предполагают, что авторы скоро вернут мультиплеер, который не работает в экшенах на ПК уже полгода.
Dark Souls 3 не получала обновлений на ПК несколько лет, а новые файлы появились на днях. Из-за этого фанаты решили, что создатели работают над устранением уязвимости, из-за которой отключили серверы. Патч доступен только пользователям с доступом к отладчику, где проверяют файлы игры.
Несколько месяцев назад разработчики сообщили, что работают над устранением уязвимости в серии Dark Souls. Из-за неё злоумышленники могли получить доступ к чужому ПК, поэтому создатели отключили серверы. Онлайн вернут постепенно во всех частях, начиная с третьей.
Пользователь, который нашёл уязвимость в Dark Souls на ПК, рассказал о ней, чтобы привлечь внимание разработчиков к проблеме. Позже он раскрыл подробности эксплойта.
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