Что, опять? ФАС оштрафовала Google ещё на 2 млрд рублей

Федеральная антимонопольная служба установила, что правила, связанные с формированием, приостановлением, блокировками аккаунтов и обращения контента пользователей на YouTube являются непрозрачными, необъективными и непредсказуемыми. Это приводит к внезапным блокировкам и удалению аккаунтов пользователей без предупреждения и обоснования действий. ФАС России установила, что такое поведение ущемляет интересы пользователей, а также ограничивает конкуренцию на смежных рынках.
После изучения обстоятельств дела служба признала компанию виновной в злоупотреблении доминирующим положением на рынке сервисов видеохостинга YouTube и оштрафовала Google на 2 млрд рублей ($ 34,8 млн). Теперь корпорация обязана оплатить штраф в течение двух месяцев с момента вступления документа о наложении штрафа в законную силу. В Google уже заявили, что изучат документы и после этого примут решение о дальнейших шагах.
Это уже третий штраф для американской компании за последнее время. Первый штраф от оборота Google получила в декабре 2021 года — 7,2 млрд рублей за неудаление запрещённой информации. Второй — 18 июля на 21,7 млрд рублей за повторное неудаление запрещённой информации. Тем временем российское подразделение компании уже подало заявление на банкротство.
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