Двух девушек отстранили от турниров по Valorant из-за споров про домогательства в игре

Компания Riot Games приняла решение отстранить двух профессиональных киберспортсменок от участия в соревнованиях по Valorant за вульгарные высказывания и оскорбления в адрес другого игрока.
24 июля в сообществе Galorants, предназначенном для геймеров женского пола и небинарных личностей, завязалось обсуждение «тибэга». Один из участников комьюнити выразил мысль, что подобное поведение можно считать домогательством, а потому должно быть запрещено на турнирах.
Другие участники Galorants, в том числе киберспортсменки Dawn и Risorah, высмеяли эту позицию, отмечая, что приседающего персонажа в игре нельзя сравнивать с реальными случаями домогательства и насилия. Risorah, к примеру, пообещала использовать тибэг в следующей тренировочной игре.
В результате Riot Games решила наказать игроков за неподобающее поведение. Дон Dawn Парк дисквалифицирована до 27 сентября 2022 года, Вивиан Risorah Дела Круз получила в три раза больше — она сможет продолжить карьеру лишь 27 марта 2023 года.
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