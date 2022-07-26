Двух девушек отстранили от турниров по Valorant из-за споров про домогательства в игре

Компания Riot Games приняла решение отстранить двух профессиональных киберспортсменок от участия в соревнованиях по Valorant за вульгарные высказывания и оскорбления в адрес другого игрока.

24 июля в сообществе Galorants, предназначенном для геймеров женского пола и небинарных личностей, завязалось обсуждение «тибэга». Один из участников комьюнити выразил мысль, что подобное поведение можно считать домогательством, а потому должно быть запрещено на турнирах.

Тибэг — форма насмешки над соперником в шутерах. Победивший игрок подводит своего персонажа к убитому противнику и несколько раз подряд садится и встаёт над его лицом, имитируя действия сексуального характера. В некоторых играх, как Call of Duty: Ghosts, тибэг преподносится как фишка, которая влияет на геймплей.

Другие участники Galorants, в том числе киберспортсменки Dawn и Risorah, высмеяли эту позицию, отмечая, что приседающего персонажа в игре нельзя сравнивать с реальными случаями домогательства и насилия. Risorah, к примеру, пообещала использовать тибэг в следующей тренировочной игре.

В результате Riot Games решила наказать игроков за неподобающее поведение. Дон Dawn Парк дисквалифицирована до 27 сентября 2022 года, Вивиан Risorah Дела Круз получила в три раза больше — она сможет продолжить карьеру лишь 27 марта 2023 года.