Мод для Red Dead Redemption 2 добавляет новый контент и позволяет создать своего персонажа

Фанаты Red Dead Redemption 2 продолжают выпускать удивительные модификации для проекта. Пользователь под ником CruelMasterMC уже полгода работает над модом Life of Crime, который добавляет в игру множество нового контента.
Основным нововведением модификации стало создание собственного персонажа — прямо как в Red Dead Online. Игра стартует со зрелищного побега из тюрьмы, после чего игрок может делать всё, что захочется. К примеру, пользователь может грабить магазины, прокачивать новые ветки навыков и зарабатывать деньги на миссиях.
Автор планируют постепенно добавлять новые активности, задания и ввести полноценные ограбления поездов. Скачать модификацию Life of Crime можно на сайте NexusMods. Само собой, для установки и запуска понадобится лицензионная версия Red Dead Redemption 2.
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