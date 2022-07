В Fortnite скоро прибудет Джон Сина

Epic Games объявила, что уже 29 июля в 3:00 мск в рамках Epic SummerSlam в Fortnite появится рестлер и актёр Джон Сина. В магазине предметов можно будет приобрести экипировку John Cena со стилями «В футболке» и «На ринге».

Кроме того, в игровом магазине можно будет найти и другие предметы из набора John Cena: украшение на спину «Пояс чемпиона WWE» (идёт в комплекте с экипировкой), кирку «Надувная перчатка», а также эмоцию U Can't C Me. О стоимости набора и предметов по отдельности авторы пока не сообщают.

Ранее королевскую битву посещал археолог и любимчик женщин Индиана Джонс. В Fortnite добавили его скин вместе с набором испытаний. За их выполнение игроки могли получить новые предметы героя из боевого пропуска.