Xenoblade Chronicles 3 взломали и запустили на Steam Deck за три дня до релиза

26 июля спало эмбарго на обзоры Xenoblade Chronicles 3 — ролевого экшена и эксклюзива Nintendo Switch. Критики очень высоко оценили игру: на агрегаторе MetaCritic средний балл проекта составляет 89 баллов из 100. Пресса особенно похвалила геймплей и интересный сюжет.

Но главное в этой истории то, что каким-то образом игра оказалась на торрентах за три дня до релиза. Более того, некоторые умельцы вроде блогера SomeOrdinaryGamers умудрились запустить портативный проект на Steam Deck через эмулятор CEMU. Сама Nintendo пока не комментировала ситуацию.

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Официальный релиз Xenoblade Chronicles 3 состоится 29 июля эксклюзивно на Nintendo Switch. Игра расскажет о противоборстве двух наций: Кивз — страна, которая сделала упор на механические технологии, и Агнус — держава с доступом к эфиру, магической технологии, на которой зиждется её военная доктрина.