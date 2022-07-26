Двукратный чемпион The International по Dota 2 пожаловался, что не может найти команду
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Финский киберспортсмен по дисциплине Dota 2 Топиас Topson Таавитсайнен рассказал, что хотел бы вернуться на профессиональную сцену, но не может найти себе достойный коллектив.
Об этом чемпион мира в составе OG сообщил во время прямой трансляции на Twitch, отвечая на вопросы фанатов.
Возвращение на про-сцену? Ребята, мне пока нечего вам рассказать. Я ищу команду с окончания прошлого мэйджора в мае, но нигде нет мест. Само собой, я хочу играть в хорошем составе.
В составе европейской команды OG Topson дважды подряд выиграл The International — главный турнир по Dota 2. После неудачного выступления на последнем чемпионате мира в октябре 2021 года финский мидер приостановил профессиональную карьеру.
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