Двукратный чемпион The International по Dota 2 пожаловался, что не может найти команду

Финский киберспортсмен по дисциплине Dota 2 Топиас Topson Таавитсайнен рассказал, что хотел бы вернуться на профессиональную сцену, но не может найти себе достойный коллектив.

Об этом чемпион мира в составе OG сообщил во время прямой трансляции на Twitch, отвечая на вопросы фанатов.

Возвращение на про-сцену? Ребята, мне пока нечего вам рассказать. Я ищу команду с окончания прошлого мэйджора в мае, но нигде нет мест. Само собой, я хочу играть в хорошем составе.

В составе европейской команды OG Topson дважды подряд выиграл The International — главный турнир по Dota 2. После неудачного выступления на последнем чемпионате мира в октябре 2021 года финский мидер приостановил профессиональную карьеру.