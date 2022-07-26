Невероятно тучный Брендан Фрейзер на первом кадре фильма «Кит» Даррена Аронофски

Кинокомпания A24 показала кадр будущего фильма «Кит» Даррена Аронофски («Фонтан», «Реквием по мечте»). На нём изображён герой Брендана Фрейзера («Мумия») — невероятно полный человек с очень грустным взглядом.

По сюжету фильма главный герой потерял очень близкого человека, из-за чего набрал лишний вес в 200 кг. Когда-то он бросил свою семью, однако теперь ему предстоит наладить отношения с дочерью и понять, как ему жить дальше.

Вместе с Фрейзером в фильме сыграет звезда сериала «Очень странные дела» Сэди Синк — она и исполнит роль 17-летней дочери. Картину первые покажут на Венецианском кинофестивале, который пройдёт с 31 августа по 10 сентября. Премьера в кинотеатрах должна состояться до конца 2022 года.