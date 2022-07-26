Невероятно тучный Брендан Фрейзер на первом кадре фильма «Кит» Даррена Аронофски
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Кинокомпания A24 показала кадр будущего фильма «Кит» Даррена Аронофски («Фонтан», «Реквием по мечте»). На нём изображён герой Брендана Фрейзера («Мумия») — невероятно полный человек с очень грустным взглядом.
По сюжету фильма главный герой потерял очень близкого человека, из-за чего набрал лишний вес в 200 кг. Когда-то он бросил свою семью, однако теперь ему предстоит наладить отношения с дочерью и понять, как ему жить дальше.
Вместе с Фрейзером в фильме сыграет звезда сериала «Очень странные дела» Сэди Синк — она и исполнит роль 17-летней дочери. Картину первые покажут на Венецианском кинофестивале, который пройдёт с 31 августа по 10 сентября. Премьера в кинотеатрах должна состояться до конца 2022 года.
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