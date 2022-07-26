Тренер и менеджер NAVI пропустят PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — они не получили визы

Капитан Natus Vincere по Dota 2 Алексей Solo Березин рассказал, что все игроки команды получили визы в США. Таким образом, на ближайшем мэйджор-турнире PGL Arlington Major 2022 «рождённые побеждать» выступят в полном составе.

Вместе с этим документ для въезда в Штаты не получил главный тренер команды Геннадий GuessWho Филатов, который будет работать с командой удалённо. По той же причине NAVI пришлось искать нового менеджера состава на время турнира в Техасе.

По неподтверждённой информации, визы также в полном составе получили Virtus.pro и Team Spirit. Вместе с этим замены потребуются Fnatic и, возможно, другим коллективам из Китая и Юго-Восточной Азии.

PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 пройдёт с 4 по 14 августа в США. Призовой фонд составит $ 500 тыс.