Тренер и менеджер NAVI пропустят PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 — они не получили визы

Капитан Natus Vincere по Dota 2 Алексей Solo Березин рассказал, что все игроки команды получили визы в США. Таким образом, на ближайшем мэйджор-турнире PGL Arlington Major 2022 «рождённые побеждать» выступят в полном составе.
Вместе с этим документ для въезда в Штаты не получил главный тренер команды Геннадий GuessWho Филатов, который будет работать с командой удалённо. По той же причине NAVI пришлось искать нового менеджера состава на время турнира в Техасе.
По неподтверждённой информации, визы также в полном составе получили Virtus.pro и Team Spirit. Вместе с этим замены потребуются Fnatic и, возможно, другим коллективам из Китая и Юго-Восточной Азии.
PGL Arlington Major 2022 по Dota 2 пройдёт с 4 по 14 августа в США. Призовой фонд составит $ 500 тыс.
- 26 июля 2022
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