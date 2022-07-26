Донатеры теряют миллионы опыта в Diablo Immortal из-за бага

Фанаты Diablo Immortal всё ещё жалуются на ошибку, из-за которой они не получают миллионы опыта боевого пропуска. Ранее Blizzard выпустила патч с исправлением, но он помог не всем.

Для получение опыта игроки выполняют задания и поднимают ранг боевого пропуска. При активации награды с XP появляется анимация, но очков больше не становится. У некоторых же ошибка больше не возникает, но потерянный опыт им не вернули, как обещали ранее.

Новость по теме Diablo Immortal вышла в Китае и тут же стала лидером в чартах iOS

На днях Diablo Immortal добралась до Китая спустя месяц задержки. По информации источников Bloomberg, экшен отложили из-за политической публикации с критикой председателя КНР Си Цзиньпина, которую сделали с аккаунта игры в стране.

Diablo Immortal доступна бесплатно на iOS, Android и в стадии бета-версии на ПК. В России доступ к эшену заблокировали, но один из фанатов нашёл способ сыграть.