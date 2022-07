Источник: ремейк Star Wars Knights of the Old Republic прекратили делать

У Aspyr сейчас не лучшие времена: после громкого анонса ремейка Star Wars Knights of the Old Republic в прошлом году компания столкнулась с огромной проблемой — Sony и LucasFilm Games оказались недовольны текущими наработками команды. Об этом сообщает Bloomberg.

30 июня разработчики с воодушевлением отправили вертикальный срез проекта на согласование руководству в лице Sony и LucasFilm Games, однако обе остались недовольны увиденным. Студия обещала релиз к концу 2022 года, однако потратила много ресурсов на демо для боссов — и это за три года разработки.

В итоге из Aspyr быстро уволили дизайн-директора Брэда Принса и арт-директора Джейсона Майнора, а сотрудникам сообщили о приостановке производства ремейка Star Wars Knights of the Old Republic. Сейчас студия ищет сторонние проекты, чтобы занять людей и вернуть финансовую стабильность.

Одним из вариантов развития событий может стать смена разработчиков: проект может возглавить Saber. Сейчас она владеет Aspyr и недавно начала помогать в разработке ремейка. Знакомые с ситуацией люди не ожидают выход игры раньше 2025 года.