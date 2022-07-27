Фото: Дакота Джонсон в красном пиджаке на съёмках «Мадам Паутины»

Сейчас вовсю проходят съёмки фильма «Мадам Паутина». В Сети уже появились кадры с производства, на которых можно увидеть Дакоту Джонсон — она сыграет ключевую роль.
На снимках Джонсон красуется в джинсах, футболке и красном кожаном пиджаке. Каких-то других персонажей журналистам заснять не удалось, в кадрах только актриса.
Судя по фото, Дакота сыграет Джулию Карпентер. В комиксах она тоже носила красный пиджак, да и внешне актриса на неё похожа. Карпентер — одна из вариаций Мадам Паутины, которая в отличие от старой парализованной женщины может свободно передвигаться.
Сюжет картины держится в секрете, но вполне возможно, нам покажут, как титул Мадам Паутины переходит от первой версии к героине Дакоты Джонсон. В комиксах Мадам Паутина умела видеть будущее, владеть телепатией и заглядывать в миры, где есть Человек-паук.
Вместе с Джонсон в ленте сыграют Сидни Суини, Адам Скотт, Селеста О'Коннор, Изабела Монер и другие. Премьера картины состоится 6 октября 2023 года.
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