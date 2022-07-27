Глава Xbox Фил Спенсер ждёт God of War Ragnarok

Глава игрового подразделения Microsoft Фил Спенсер в социальных сетях ответил на небольшую активность, которую устроил официальный аккаунт Xbox. Спенсер назвал свою первую игру и последнюю, а также указал, какой проект ждёт следующим.

Первой игрой главы Xbox стала Pong, которая вышла в 1972 году. Последним сыгранным тайтлом Спенсер назвал Road 96, а любимым проектом он обозначил Robotron: 2084. При этом последнее время Фил Спенсер проводит в дополнении Hot Wheels для Forza Horizon 5.

Судя по ответу Спенсера, его следующей игрой станет God of War Ragnarok. Очевидно, что глава Xbox ждёт проект Sony Santa Monica.

God of War Ragnarok выйдет 9 ноября на PS4 и PS5. Предзаказы игры открыты и в российском PS Store.